الباحة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأفادت صحة الباحة بأن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفياتها، قدّمت خدماتها لـ 20672 مستفيداً، وذلك خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 9172 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 11500 مستفيد، وبلغ عدد المنومين 1512 مريضاً، كما تم إجراء 293 عملية جراحية خلال نفس الفترة .// انتهى //16:36ت م0115