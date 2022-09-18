المدينة المنورة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسزار المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ 42 ، والبالغ عددهم 153 متسابقاً من 111 دولة من مختلف دول العالم، عدداً من المعالم بالمدينة المنورة.وبدأ البرنامج بزيارة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تجول خلالها المشاركون بمرافق المجمع وخطوط الإنتاج، مستمعين لشرح مفصل عن مراحل الطباعة وآليات عمل المجمع، ونبذة تعريفية عنه مشمولة بلغة الأرقام عن إصدارات المجمع التي وصلت إلى أكثر من 20 مليون نسخة سنوياً من المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم لأكثر من 75 لغة عالمية، وزّعت لكل دول العالم، وترجمت عناية المملكة وقيادتها بالقرآن الكريم.وفي ختام الزيارة، وُزِّعت نسخ من المصحف الشريف والتفسير الميسر للمشاركين والتُقِطت الصور التذكارية.كما زاروا مسجد قُباء - أول مسجد بني في الإسلام -، اطلعوا على خلال الزيارة على مرافق المسجد، وأدوا ركعتَيْ تحية المسجد، كما زاروا المسجد النبوي الشريف، وتشرّفوا بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والصلاة في الروضة الشريفة.وفي ختام زيارتهم للمدينة المنورة، أشاد المشاركون بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة الدين وكتاب الله، مقدمين شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.// انتهى //16:37ت م0116