عدن 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بمحافظة عدن 300 سماعة أذن ديجتال للطلاب ضعاف السمع ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.وأشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية صالح محمود بهذه اللفتة الإنسانية التي ستسهم في تحسين استجابة الطلاب ضعاف السمع، مما ينعكس كذلك على تحسين العملية التعليمية في المراكز المستهدفة بالمشروع بمحافظتَيْ عدن وحضرموت.من جانبها، أكدت مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نجوى فضل أهمية المشروع في تجهيز وتطوير مراكز ذوي الإعاقة ودعم الأطفال المعاقين الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة الداعم الرئيس لبرامج ومشاريع العمل الإنساني في اليمن.ويأتي ذلك في سياق الدعم الإنساني المتواصل من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لقطاع التعليم اليمني وتنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم وكذلك الملتحقين في مراكز محو الأمية.// انتهى //17:02ت م0119