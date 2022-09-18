تعز 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 86 طناً و135 كيلوجراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 4,830 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:02ت م0120