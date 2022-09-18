باريس 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسرأس معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي وفد المملكة المشارك في الدورة الـ73 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر، وذلك لإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في قطاع الفضاء وطموحاتها المستقبلية إضافة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات الدولية في مجال الفضاء وتقنياته.وتستعرض المملكة في جناحها المقومات التي تتمتع بها عبر استعراض مواد معرفية وإثرائية وتثقيفية بمشاركة وزارة السياحة، ووزارة الثقافة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ونيوم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ كما يسهم في تعريف زوار المعرض المصاحب للمؤتمر بتجربة وحضور قطاع الفضاء في المملكة على الصعيد الدولي، واهتمامها التاريخي بالفضاء وما توليه قيادة المملكة من عناية بهذا القطاع الحيوي.وبمشاركة دولية واسعة يسعى المؤتمر لتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المعنية لتبادل المعلومات والأفكار، والتباحث حول التطورات والتحليلات الدقيقة بشأن الإستراتيجيات، والتوجهات الناشئة في مجالات أبحاث الفضاء، وآفاق استكشافه، فيما تتطلع الهيئة السعودية للفضاء من خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية التواصل مع قادة قطاع الفضاء العالمي من الجهات الحكومية والمختصة والأكاديمية وتعزيز آفاق التعاون معها.// انتهى //17:06ت م0122