مكة المكرمة 22 صفر1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسانتخب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبد الله صالح كامل رئيساً لمجلس إدارة الدورة 21 بالإجماع للفترة (1444- 1448هـ)، فيما اختير كل من سلطان أزهر نائباً أول والمهندس مصطفى رجب نائباً ثانياً للرئيس، عقب عملية اقتراع شهدها اليوم المشرف على الانتخابات رضا الغامدي، بحضور أعضاء المجلس كافة .ويأتي اختيار كامل رئيساً في فاتحة أعمال الدورة الحادية والعشرين، بعد استكمال العضوية باختيار ستة أعضاء، بينهم سيدتان لأول مرة في تاريخ غرفة مكة المكرمة.وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أهم الأهداف التي رأوا بأنها من ممكنات خدمة الأعمال والمجتمع، فيما جرت عملية اختيار الرئيس والنائبين بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول لمجلس الإدارة.وفي كلمته أمام الأعضاء، كرئيس لمجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، استبشر عبد الله صالح كامل بمستقبل غرفة مكة المكرمة في ظل رؤية المملكة 2030، وقيادتها الحكيمة سائلين الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة أرضه الطاهرة، والعمل على تنمية عالم الأعمال ودعم المجتمع.وكان 6 من أعضاء المجلس الجديد قد خاضوا الانتخابات، لتعلن النتائج بعد اعتمادها نتائجها، وإدراج 6 أسماء أخرى لينضموا للمجلس، بينهم سيدتان لأول مرة في مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة.ويضم المجلس الجديد 12 عضوا هم: الشيماء مشاط، سلطان أزهر، عبدالله كامل، عبدالله قاضي، علياء الصواف، ونبيل الثقفي، أحمد الشريف، خالد الحارثي، فواز الشريف، فيصل قايد، مصطفى رجب، ونائف الزايدي.// انتهى //17:06ت م0123