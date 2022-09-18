حجة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 644 مستفيدًا خلال الفترة 24 حتى 30 أغسطس 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 164مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 47 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 92 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، وصُرِفت الأدوية لـ 322 فردًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 152 مريضًا، ونفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات.// انتهى //17:07ت م0124