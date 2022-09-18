حجة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ680 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 158 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 76 مراجعًا، وعيادة الباطنية 83 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ 340 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 17 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 187 مريضًا، فيما نُفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات.// انتهى //17:26ت م0125