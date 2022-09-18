الأحساء 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أعلن وكيل محافظة الأحساء رئيس اللجنة العليا لاحتفالات الأحساء باليوم الوطني معاذ بن إبراهيم الجعفري، أمس، عن فعاليات: "الأحساء باليوم الوطني 92"، تحت شعار: "هي لنا دار"، وذلك في قاعة الاحتفالات بفندق مكان بالأحساء.وأوضح الجعفري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة أنه سيتم تنفيذ 75 فعالية متنوعة، و 55 عرضًا حيًّا، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية، وإقامة حفل غنائي، على مدى 10 أيام، من يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة 9 جهات هي: الهيئة العامة للترفيه، والقوات الجوية الملكية السعودية، وأمانة الأحساء، والهيئة العامة للتراث، وغرفة الأحساء، وجامعة الملك فيصل، ونادي الأحساء الأدبي، وجمعية الثقافة والفنون، والإدارة العامة للتعليم في المحافظة.وبين أن مواقع الفعاليات ستكون موزعة على 13 موقعاً تنتشر في مختلف مدن وبلدات المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة 15 من شركاء القطاع الخاص، ودشن فيديو تسويقي عن احتفالات اليوم الوطني، وأطلق هاشتاق: #احتفل_في_الأحساء.// انتهى //17:27ت م0126