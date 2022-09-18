عمّان 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وراجع العيادات أمس الأول 412 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 108 مرضى تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 36 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 55 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضًا، وراجع 31 مريضًا عيادتي الأسنان، كما استقبل 44 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما عُمل 118 تحليلًا لـ 46 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأجريت 44 صورة أشعةلـ 27 مريضًا، كما أعطي24 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ8 مرضى، وصُرف دواء الأمراض المزمنة لـ 14 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 4 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 134 وصفة طبية.// انتهى //17:39ت م0127