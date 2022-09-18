الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسحقق المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات المركز الثاني والميداليات الفضية في البطولة الدولية التي اختتمت اليوم، في كرواتيا في المدة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، بعد فوزه على نظيره منتخب سان مارينو بنتيجة 5 -1، في ختام مباريات البطولة.وتمكن "أخضر الصالات" من فرض سيطرته وأسلوبه منذ بداية اللقاء حتى تمكن من تسجيل خمسة أهداف سجلها عبدالإله العتيبي (هدفين) وناصر الحارثي وعبدالله مغربي وفرحان الأسمري.وبذلك ينهي "أخضر الصالات" المرحلة الأخيرة من استعداداته وتحضيراته لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة خلال المدة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.وستعود بعثة المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات، يوم غدٍ، إلى أرض الوطن قبل التوجه إلى الكويت يوم الجمعة المقبل.يذكر أن "أخضر الصالات" أوقعته قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، حيث أُجريت في مايو الماضي، في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.// انتهى //17:41ت م0128