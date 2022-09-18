الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسحقق نادي الزيتون بطولة المنطقة الجنوبية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية التي استمرت على مدار يومين على مسبح مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها خلال المدة من 16 - 17 سبتمبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وتوّج نادي الزيتون بالمركز الأول لأنه حل أولاً في الترتيب العام بـ 6903.1 نقاط، فيما جاء نادي ضمك في الثاني بـ5872.6 نقطة، ونادي أبها في الثالث بـ4268.8 نقطة.يذكر أن البطولة شارك بها 102 سباح من 11 نادياً، فيما قاد البطولة تحكيميًا 21 حكمًا، وهي تأتي استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين، بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //17:57ت م0129