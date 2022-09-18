الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسحقق نادي الهلال بطولة منطقة الرياض والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية التي استمرت على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد (الصالة الخضراء) بالرياض خلال المدة من 16 - 17 سبتمبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وجاء تحقيق نادي الهلال لهذه البطولة بعد أن حلّ في المركز الأول في الترتيب العام بـ52287.8 نقطة، تلاه نادي الشباب بـ44629.3 نقطة، وجاء نادي النصر في الثالث بـ33274.6 نقطة.وشهدت البطولة مشاركة 302 سباح من 16 نادياً، فيما قادها تحكيميًا 21 حكمًا، وهي تأتي استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين، بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //18:21ت م0130