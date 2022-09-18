حائل 22 صفر1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسشهد مهرجان التمور الثاني في مدينة الروضة جنوب منطقة حائل 80 كلم حضوراً لافتاً ومميزاً من الزوار القادمين من منطقة حائل ومن خارجها، حيث بلغ عدد زواره قرابة 5 آلاف زائر منذ انطلاق المهرجان.وتصدرت حلوة الروضة الحراك الاقتصادي في قائمة الأكثر مبيعاً بالمهرجان بنسبة 70% من المبيعات وفي أسعار تتراوح ما بين 600 إلى 800 ريال لثلاثين كيلو منها، حيث تتنوع وتتفاوت فيه درجة المنتجات المعروضة من أجود أصناف التمور بالمنطقة ذات الطلب المتزايد بوجه عام بالمنطقة.وبلغت إيرادات مهرجان التمور الثاني في محافظة الروضة قرابة 280 ألف ريال خلال الأيام الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات في الأيام المقبلة.يذكر أن مهرجان التمور الثاني في مدينة الروضة انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر على مدى أسبوع واحد، وذلك في قصر الريان للاحتفالات.// انتهى//18:21ت م0131