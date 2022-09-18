نيويورك 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ - على هامش قمة تحويل التعليم في نيويورك -المدير التنفيذي المُكلف للشراكة العالمية من أجل التعليم تشارلز نورث، حيث قدم معاليه التهنئة لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم بمناسبة مرور (20) عاماً على تأسيسها التي ستحتفل به خلال فعاليات القمة.واستعرض اللقاء أهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان ومحرك رئيس للتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات البشرية والنهوض بها، والإشارة إلى جهود المملكة في دعم المشاريع التعليمة حول العالم، حيث تعد الداعم الأكبر للمؤسسات المالية الإقليمية مثل؛ البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبيك (أوفيد)، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا، والإشادة بجهود الشراكة العالمية من أجل التعليم في دعم الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً في الدول والأقاليم منخفضة الدخل، ودور ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تلك الدول، إضافةً إلى مناقشة العلاقات المستقبلية بين المملكة والمنظمة.// انتهى //18:24ت م0132