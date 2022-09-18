الأحساء 22 صفر1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسوقّع أمين الأحساء المهندس عصام الملا أمس، عقود 6 مشاريع لسفلتة مخططات المنح في مدن: الهفوف، العيون، العمران، الجفر، بتكلفة إجمالية بلغت 94 مليوناً و908 آلاف و520 ريالاً، وذلك من أصل 8 مشاريع رُصِدت في الميزانية الحالية 2022م.وأوضح الملا أن هذه العقود تأتي ضمن خطط الأمانة التنفيذية لسفلتة مخططات المنح في الحاضرة بما يشمل جميع المدن, وفقاً للدليل الإرشادي لتصميم البيئة العمرانية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مبيناً أن الأمانة رفعت جميع الاحتياجات الخاصة فيما يخص مشاريع مخططات المنح، وتحديد أولوياتها من حيث الكثافة السكنية والنمو العمراني ووضع إستراتيجية لتنفيذها خلال الأعوام القادمة، وفقاً للاعتمادات المالية.وأكد سعي الأمانة إلى تحديد أولوياتها وخططها ودراساتها الإستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية، وفقاً لخطة خمسية تهدف إلى سفلتة مخططات المنح ضمن آليات ومعايير معتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، انطلاقاً من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية في المجالات والقطاعات كافة.// انتهى//18:25ت م0133