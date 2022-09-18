جيبوتي 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستسلم الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، دعوة وجهها إليه نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون؛ للمشاركة في أعمال الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستحتضنها الجزائر خلال شهر نوفمبر القادم.سلم رسالة الدعوة وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق بصفته مبعوثًا خاصًا للرئيس تبون، خلال استقبال الرئيس إسماعيل عمر جيله له بالعاصمة جيبوتي اليوم.واستُعرِضت خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات مع تأكيد ضرورة إضفاء حركة جديدة للمبادلات وترقية التعاون بين البلدين.// انتهى //18:28ت م0134