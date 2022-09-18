الطائف 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسقام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بجولة تفقدية يومَيْ السبت والأحد 17 و 18 من الشهر الجاري لعددٍ من مشاريع المنظومة في محافظة الطائف، حيث اطلع على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين في المحافظة.وشملت جولة معالي الوزير والوفد المرافق له زيارة عددٍ من المشاريع المائية والمواقع الزراعية بالمحافظة، حيث تفقّد مشروع الخزن الإستراتيجي للمياه بالطريق الدائري في الطائف، وخزان وأشياب المياه في بني سعد بالشفا، كما زار معاليه عددًا من مزارع المواطنين الخاصة في الشفا وبني مالك، ووقف على حجم إنتاجها من الفواكه والخضروات، واستمع إلى احتياجات أصحابها لتعزيز الإنتاج.كما التقى معاليه بالمواطنين واستمع إلى احتياجاتهم واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة من خلال فرع الوزارة بالمحافظة، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبذل كل الجهد للاهتمام بها بما يدعم إستراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.ورافق معالي الوزير خلال الزيارة عدد من المسؤولين بالوزارة والقطاعات التابعة لها.// انتهى //19:07ت م0136