الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, اليوم, عبر الاتصال المرئي، بمعالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كوثر كريكو.ونوه المهندس الراجحي في بداية اللقاء بعمق العلاقات السعودية الجزائرية، مستعرضاً أبرز منجزات قطاع التنمية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030، وما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوي المهم وممكناته، إضافة لاستعراض أبرز الاختصاصات والمهام للجهات التابعة لمنظومة التنمية الاجتماعية بالمملكة.واستعرضت وزيرة التضامن الوطني أبرز إنجازات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قطاع التنمية الاجتماعية.كما تطرق الجانبان إلى الرغبة المشتركة في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين الشقيقين في قطاع التنمية، من خلال إعداد مذكرة تفاهم تؤطر أسس التعاون.حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، وعدد من الوكلاء والقيادات في قطاع التنمية، ووكالة الشؤون الدولية، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري وقيادات ومسؤولو قطاع التنمية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.// انتهى //19:08ت م0137