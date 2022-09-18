الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسعقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم، ورشة عمل بعنوان "الجمعيات الأهلية في مجال مكافحة المخدرات بالمملكة" بين الواقع والمستقبل المأمول، بمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقة، وممثلي الجمعيات بمختلف مناطق المملكة؛ وذلك بهدف التعريف بواقع الجمعيات المعنية بمكافحة المخدرات وإنجازاتها في المدة الماضية وتجاربها الناجحة.وتناولت الورشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الجمعيات في مجال الوقاية من المخدرات، بالإضافة إلى استقطاب المتطوعين في مجالات الجمعيات الأهلية والاستفادة من طاقاتهم للإسهام في رفع الوعي المجتمعي، والتركيز على إتاحة الفرص والتطلعات المستقبلية للجمعيات من خلال مستوى الانتشار وصناعة مبادرات نوعية.وأكدت أمانة اللجنة الوطنية دور القطاع الثالث (غير الربحي) المهم والجوهري في نشر الثقافة التوعوية عن أخطار تعاطي المخدرات، وأهمية الوقاية منها.// انتهى //19:18ت م0141