الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسوقعت الشركة الوطنية لإدارة الأصول المملوكة للوطنية للإسكان اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة المساجد المتكاملة وأوقاف حصة القبيسي، لبناء وعمارة أربعة جوامع داخل مجتمعات الوطنية للإسكان في عدد من مدن المملكة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية محمد بن صالح البطي وعضو مجلس النظارة لأوقاف حصة القبيسي الدكتور خالد بن سليمان الراجحي, وعضو مجلس إدارة شركة المساجد المتكاملة الدكتور ممدوح الحوشان، في مقر الوطنية للإسكان بمدينة الرياض.ومثّل الشركة الوطنية لإدارة الأصول الرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن محمد الرميح، فيما مثّل أوقاف حصة القبيسي أمين الأوقاف خالد بن عثمان العثمان، ومثّل شركة المساجد المتكاملة رئيسها التنفيذي المهندس عبدالرحمن الشهري.وتتضمن الاتفاقية أن توفر الشركة الوطنية لإدارة الأصول كل سبل الدعم والأراضي للجهة الممولة أوقاف حصة القبيسي وشركة المساجد المتكاملة الخبيرة في مجال عمارة المساجد الذكية المتكاملة وحفظ وترشيد الطاقة.وتأتي الاتفاقية في مرحلتها الأولى التي تُبنى فيها أربعة جوامع، منها جامعان في مجتمعات الوطنية للإسكان في الرياض وجامع في مدينة جدة وأخيراً جامع في مدينة الدمام، وتمتاز الجوامع بكونها صديقة للبيئة تحافظ عليها وتراعي عناصرها وتعمل على تحقيق عناصر البناء المستدام من خلال تطبيق العديد من إستراتيجيات الاستدامة، واستخدام مصادر الطاقة البديلة، مما يجعلها ذات أثر إيجابي على البيئة وداعماً لها، وتمتاز أيضاً بكفاءة الطاقة من خلال نظام الخلايا الشمسية، التي تسهم في إنتاج الطاقة بنسبة 10%، وتعمل على تسخين المياه ومعالجة المياه الرمادية، وتشغيل الإنارة الخارجية والطوارئ.ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل عليه الوطنية للإسكان لتحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة عن طريق شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.مما يذكر أن الوطنية لإدارة الأصول تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق بالقطاع العقاري وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتخصصة.// انتهى //19:47ت م0142