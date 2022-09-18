الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح الميدالية البرونزية في البطولة الدولية المصنفة G-2، التي اختتمت اليوم الأحد بعاصمة سلوفينيا (ليوبليانا).وكان السميح قد فاز على لاعب تشيكي في دور الـ16 بجولتين مقابل لا شيء، ثم تجاوز لاعباً إيطالياً في دور الثمانية بجولتين نظيفتين، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام لاعبٍ ألماني بجولتين مقابل جولة واحدة.وضمت تشكيلة المنتخب في البطولة اللاعبين: (فهد السميح، ورياض الظافري، وعلي المبروك، ودنيا أبوطالب)، فيما أشرف على الفريق فنياً المدرب الروسي قربان بوجداييف، وإدارياً مدير المنتخبات ناصر القحطاني.// انتهى //20:09ت م0145