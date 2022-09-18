القاهرة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستغلَّب فريق الزمالك المصري لكرة اليد على فريق الكويت الكويتي بنتيجة (23 - 20) في المباراة التي جرت بينهما اليوم، في إطار الجولة الثانية للبطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس التي انطلقت أمس في تونس وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.وتمكَّن الزمالك من التقدم خلال الشوط الأول بنتيجة ( 12 - 10) حتى نجح الفريق الكويتي خلال الشوط الثاني في إدراك التعادل (13 - 13)، ليعاود لاعبو الزمالك توسيع الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة (23 - 20) لصالح فريق الزمالك.وبتلك النتيجة يتصدر الزمالك المجموعة الثانية حتى الآن، حيث تغلَّب أمس على الترجي التونسي بنتيجة (34 – 28).يذكر أن بطل النسخة الحالية من البطولة العربية سيتأهل إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.//انتهى//20:18ت م0146