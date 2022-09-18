عام / سموُّ الأمير فيصل بن مشعل يُدَشِّنُ مبادرةَ ارض القصيم بمركز مدرّج
الأحد 1444/2/22 هـ الموافق 2022/09/18 م واس
مدرج 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واس
دَشَّنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم اليوم مبادرةَ أرض القصيم خضراء بمركز مدرّج ،التي تشمل زراعةَ 5 آلاف شتلة .
وأكدَ سموُّ أميرِ القصيم أهميةَ مثل هذه الحملات والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز حماية البيئة والتشجير، التي تأتي في قائمة اهتمامات هذه القيادة الحكيمة، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مثمنًا سموُّه جهود القائمين على هذه المبادرة من المسؤولين في بلدية شري.
حضرَ التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلى، والمشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، وعددٌ من المسؤولين .
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20:44ت م
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