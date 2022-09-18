مدرج 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسدَشَّنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم اليوم مبادرةَ أرض القصيم خضراء بمركز مدرّج ،التي تشمل زراعةَ 5 آلاف شتلة .وأكدَ سموُّ أميرِ القصيم أهميةَ مثل هذه الحملات والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز حماية البيئة والتشجير، التي تأتي في قائمة اهتمامات هذه القيادة الحكيمة، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مثمنًا سموُّه جهود القائمين على هذه المبادرة من المسؤولين في بلدية شري.حضرَ التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلى، والمشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، وعددٌ من المسؤولين .// انتهى //20:44ت م0147