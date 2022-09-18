نيويورك 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسزارَ معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مركزَ التقنية وتغيير المدارس التابع لكلية المعلمين بجامعة كولومبيا، والتقى مؤسسة ومديرة المركز الدكتورة ألن ماير، ومديرة الأبحاث في المركز كارن مينو، وذلك على هامش قمة تحويل التعليم في نيويورك بالولايات المتحدة.وبحثَ وزيرُ التعليم خلال لقائه قيادات المركز سبلَ تعزيز التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات التعليمية والعلمية، ودعم أوجه التعاون في مجال الابتعاث مع وصول عدد الطلبة السعوديين المبتعثين للولايات المتحدة إلى 20954 طالباً وطالبةً، حيث إن الولايات المتحدة ضمن الدول المستهدفة وفق الإستراتيجية الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقَها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية - حفظه الله .وناقشَ اللقاءُ آلياتِ تدريب المعلمين السعوديين في الجامعة، وإمكانية زيادة أعداد الطلبة السعوديين المبتعثين المقبولين للدراسة في الجامعة، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، إلى جانب استعراض تجربة المملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد خلال الجائحة، وتطوير المناهج التعليمية.وتضمّن جدول أعمال اللقاء التعرُّف على رؤية جامعة كولومبيا وكلية المعلمين فيما يتعلق بإستراتيجيات برامج إعداد المعلمين والبحث العلمي، وخطط تدريب المعلمين والمعلمات وتطوير مهاراتهم في المملكة، وكذلك بحث إمكانية الشراكة بين وزارة التعليم ومركز التقنية وتغييرالمدارس التابع لكلية المعلمين بجامعة كولومبيا في مجال التحوُّل الإبداعي في تقنيات التعليم، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون المستقبلية مع المركز في تطوير الابتكار في طرق التدريس.// انتهى //20:53ت م0148