واشنطن 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأعلنَ الرئيسُ الأمريكي جو بايدن اليوم "حالةَ طوارئ" في جزيرة (بورتوريكو) بسبب الخسائر والظروف الناتجة عن الإعصار (فيونا) الذي ضرب الجزيرة الأمريكية مؤخراً.وقالَ البيتُ الأبيض - في بيان له- إن الرئيس بايدن "أمر بتقديم مساعدات فيدرالية وتنسيق الجهود الإغاثية في الجزيرة ".وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد قام في وقت سابق اليوم برفع تصنيف (فيونا) إلى إعصار، محذِّراً من أنه يمكن أن يتسبَّب في فيضان عارم بسبب الأمطار الغزيرة الناتجة عنه.//انتهى//20:59ت م0149