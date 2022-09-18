أبها 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسرأسَ معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الاجتماعَ الأولَ لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1444، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.وأوضحَ وكيلُ الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.وأبان القرني أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس التوصية بالموافقة على إعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة، وإعادة هيكلة الكلية التطبيقية وفروعها، واعتماد القواعد التنفيذية للائحة المنظمة للكلية التطبيقية في الجامعات، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل عدد من اللجان والمجالس.وأقرَّ المجلس في اجتماعه ابتعاثَ وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على تعيين عدد من منسوبي الجامعة وغيرهم على وظائف محاضر وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى الموافقة على ندب وإعارة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل بجهات مختلفة.// انتهى //21:06ت م0151