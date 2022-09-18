أبها 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسقبضت دوريات حرس الحدود بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما (11) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، و(37800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.// انتهى //21:10ت م0152