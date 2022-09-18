الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واساجتمعَ رئيسُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل اليوم الأحد بلاعبي ومنسوبي المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في مقرِّ إقامة المنتخب بالرياض، على هامش التجمُّع قبل السفر إلى كرواتيا لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024م.وأثنى المسحل على الانضباطية العالية في الانضمام للمعسكر، مشيدًا بمستوى الحرص والاهتمام الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، ومتمنيًا لهم التوفيق في مراحل الإعداد للتصفيات الآسيوية.على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتَهم التدريبيةَ على إستاد الملك فهد الدولي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبَّق خلالها اللاعبون تمارينَ لياقيةً وتكتيكيةً.ومن المقرَّر أن تغادر بعثة "الأخضر" في وقت مبكر من يوم غدٍ الإثنين إلى كرواتيا لبدء المعسكر الإعدادي الذي يتخلله المشاركة في الدورة الدولية الودية.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا سيحلُّ ضيفًا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية يوم الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية يوم الإثنين 26 سبتمبر.// انتهى //22:18ت م0155