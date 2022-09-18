مكة المكرمة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسيُنَظِّمُ نادي مكة الثقافي الأدبي ضمن فعاليات رواق بكة غداً، أمسيةً ثقافيةً بعنوان "إعجاز سورة العلق في إدارة المعرفة" تقدِّمها الدكتورة هناء عبدالملك بنتن، وتديرها الدكتورة هانم ياركندي وذلك عبر منصة زووم.ودعا رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور حامد الربيعي، الأدباء والمثقفين من الجنسين لحضور الأمسية وإثرائها بالمشاركات الهادفة، مبيناً أن النادي أعدَّ جدولاً حافلاً بالأمسيات والمحاضرات المتنوعة في مختلف الفنون الأدبية والثقافية ستقدم على مدار العام.// انتهى //22:24ت م0157