الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستَغَلَّبَ منتخبُ البراعم مواليد 2009م على فريق درجة البراعم بنادي يني بوردور التركي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة بوردور بتركيا.وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعب علي الشنقيطي في الدقيقة 21، وتركي السعيد في الدقيقة 35، وراكان حارثي في الدقيقة 66.ودخل المدير الفني خالد الفرحان المباراة بقائمة مكونة من: مساعد الشمري في حراسة المرمى، خالد شراحيلي، مبارك مسرحي، عبدالعزيز رباط، تركي السعيد، تركي الزهراني، ريان خيرات، بندر السلمي، عبدالله المهري، زيد طامي، علي الشنقيطي.يُذكر أن أخضر البراعم تعادل في أولى مبارياته التجريبية التي جمعته بفريق براعم نادي ألانيا سبور التركي بنتيجة 1-1، في حين تغلَّب في مباراته الثانية على فريق براعم نادي سبارتا التركي بنتيجة 2-0، وانتهى اللقاء الذي جمعه بفريق براعم نادي بوردور التركي بفوز "الأخضر" بنتيجة 1-0.// انتهى //22:27ت م0158