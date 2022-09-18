الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واساختتمت لجنةُ الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة دورةَ الحكمات التي أقيمت خلال المدة من 12-16 سبتمبر الجاري بمشاركة 23 حكمةً.وشهدت الدورة مشاركة الأوزبكية جوليا تاراسوفا والروسية أنستازيا بوستوفويوتوفا كمحاضرتين في الدورة.وتضمَّنت الدورة تدريب الحكمات على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، حيث اشتملت المحاضرات والتمارين العملية على إدارة المباريات وتقنية الفيديو وحكم الفيديو المساعد، حالات منطقة الجزاء والتسلل بالفيديو، بالإضافة إلى اختبارات اللياقه وتمارين القوة وسرعة التحمل والوقاية من الإصابات.ومن المقرَّر أن تواصل الحكمات اللاتي شاركن في الدورة تَعَلُّمَ المزيد من الجوانب المتعلقة باللياقة البدنية وتقنية الفيديو عبر "الإنترنت" .// انتهى //22:46ت م0160