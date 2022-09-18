مدرّج 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتمديد مزاد مدرّج للإبل، حتى يوم الجمعة القادم، وذلك نظراً لحجم الإقبال الكبير على المزاد من جميع المهتمين بالإبل .وأكد سموه أهمية المزاد الذي يعد نافذة تسويقية اقتصادية للإبل، إذ يشهد مشاركات من مختلف أنحاء المملكة، كما سيسهم في تعزيز اقتصاديات الإبل بالمنطقة.وحث سمو أمير القصيم الجهات الحكومية المعنية بالمزاد بالعمل على توفير السبل كافة، التي تكفل استمرارية المزاد من خلال الخدمات التي تقدمها للمهتمين وملاك الإبل.// انتهى //23:01ت م0161