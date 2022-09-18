القاهرة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسحقق فريق الزمالك المصري فوزاً مهماً على مضيفه فريق إيليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "أحمدو أهيدجو" في الكاميرون، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وبهذا الفوز، وضع الزمالك قدماً في دور الـ32 للبطولة، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل.// انتهى //23:09ت م0162