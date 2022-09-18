أبها 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسنظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير مساء اليوم، محاضرة بعنوان "جوانب قانونية لممارسة الصحافة والنشر الإلكتروني"، وذلك على مسرح المكتبة العامة بأبها.وناقشت المحاضرة المهارات التطبيقية للصحافة والنشر الإلكتروني، والمهارات المختلفة والمتكاملة اللازمة لإجادة مهارات العمل في الصحف الإلكترونية، والريادة الأكاديمية والمهنية في مجال الصحافة والنشر الالكتروني، إضافة إلى حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، وحقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.// انتهى //23:19ت م0163