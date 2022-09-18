الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسدَشَّنَت مجموعةُ MBC الإعلامية مقرَّها الرئيس في العاصمة الرياض اليوم، بحضور معالي وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وجمع من الإعلاميين والمهتمين.وبُدِئ الحفلُ بالسلام الملكي، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة الأعمال التليفزيونية لـمجموعة MBC.وأعرب رئيس مجلس الإدارة خلال كلمته في الحفل عن سعادته بما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتطور كبير تحت ظل القيادة الحكيمة - حفظهما الله - والدعم غير المحدود لقطاعات الثقافة والإبداع والإعلام والترفيه.وقال: نعمل بكل إصرار على أن تكونَ مجموعةُ MBC واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية، وستشهد السنوات القادمة بمشيئة الله أعمالاً عالمية تستمد حكايتها من التاريخ العربي، مستلهمة شعارها من مقولة سمو ولي العهد:" طموحنا عنان السماء ".// انتهى //23:19ت م0164