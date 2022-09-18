جدة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح ـ رحمه الله ـ .وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون " .// انتهى //23:47ت م0165