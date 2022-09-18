جدة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح ـ رحمه الله ـ .وقال سمو ولي العهد: " تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب " .// انتهى //23:48ت م0167