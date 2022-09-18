الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسدشن المنتخب السعودي مساء أمس الأحد في مدينة أليكانتي الإسبانية تدريباته ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.وسيخوض "الأخضر" خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، والثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب منتجع لافينكا، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ، بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.// انتهى //00:50ت م0002