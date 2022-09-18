مكة المكرمة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساحتفى مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّأهيل المهنيّ والاجتماعي بجامعة أمِّ القرُى اليوم بتخريج الدُّفعة الأولى، والتي بلغ عددها 31 مواطناً سعودياً، تم توظيفهم في مواقع مختلفة داخل فندق الفيصليَّة، بواقع 21 امرأ و 10 رجال، بحضور عدد من أصحاب السمو أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّميُّز في العمل الاجتماعيّ، ومجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال ومديري القطاعات الفندقيَّة، ووفد جامعة أمِّ القُرى ومؤسَّسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّميُّز في العمل الاجتماعي.وعبر صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن سعود الكبير عضو مجلس أمناء مؤسَّسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّميُّز في العمل الاجتماعيّ نائب رئيس اللجنة التَّنفيذيَّة عن شكره لفريق عمل المركز، مستعرضاً أهميَّته البالغة وارتباطه برؤية السُّعوديَّة 2030 ، وتحقيقه لمبدأ (اعمل وتعلَّم) ؛ والمبني على سدٍّ مُتطلبات واحتياجات سوق العمل المتجدِّدة، وزيادة معدلات التَّوظيف، بإلإضافة إلى تحقيقه لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشريَّة.من جانبه، ذكر الأمين العام لمؤسَّسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّميُّز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث أنَّ مركز الأميرة صيتة للتَّأهيل المهنيّ والاجتماعيّ هو أحد المبادرات الاجتماعيَّة التي تخدم مناطق المملكة؛ ليقدِّم مجموعة من الدِّراسات الاستشاريَّة الاجتماعيَّة والبرامج التَّدريبيَّة المهنيَّة المؤهّلة لسوق العمل؛ والمبتدئة بالتَّوظيف وذلك لفئة الشَّباب والشَّابَّات من أسر الضمان أو ذوي الدخل المحدود أو من الأيتام والأرامل والمُطلَّقات وأُسَر شهداء الواجب؛ سعياً من المؤسَّسة لتحقيق جودة الحياة، و التَّمكين الاجتماعيّ والمهنيّ للأسر والأفراد ذوي الاحتياج.وأوضح عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة بجامعة أمِّ القُرى الدكتور محمد بن نايف الشَّريف أنَّ الخريجين تم توظيفهم وتدريبهم من خلال برنامج مهنيّ في الخدمات الفندقيَّة، وتضمَّن البرنامج ثلاثة مسارات تدريبيَّة رئيسة، شملت المهارات الاتِّصاليَّة والمهارات الإداريَّة والمهارات المهنيَّة؛ وذلك بواقع 3,875 ساعة تدريبيَّة مُقدَّمة بالتَّعاون مع فندق الفيصليَّة بمنطقة الرياض.//انتهى//01:09ت م0005