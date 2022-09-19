المدينة المنورة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والمهد واليتمة وبدر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //04:35ت م0006