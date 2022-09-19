الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :تحت رعاية الملك.. انطلاق الدورة الـ 46 لمحافظي المصارف المركزية العربيةالقيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ سعود فاضل الصباحولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباحالقيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى يوم الاستقلال لبلادهفيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير الخارجية القطريالتحالف: تعنت الحوثيين أفشل محادثات عمَان الأخيرة لإطلاق جميع أسرى الحرببرئاسة المملكة اجتماع عربي لاستعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"الصحة" تُجري 279000 جلسة غسيل كلوي دموي"إحكام": 72 يومًا على انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقاراتالبنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي يوقعان مذكرة تفاهمالأخضر يدشن تدريباته في اليكانتي استعداداً للقاء الاكوادور«أخضر السيدات» يواصل تحضيراته تأهباً لمواجهتي بوتان الوديةوذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( استنهاض الفكر) : الأزمات التي تعاني منها الشعوب العربية، والمعوقات التي تقف حجر عثرة في نهضتها وتطورها، تحتاج إلى معالجة فكرية عميقة تغوص في غور الإشكاليات والخلل البنيوي الذي طالها، وكذلك إلى مقاربة واعية تضع يدها على الجرح وتدمله.وتابعت : وهذا الدور الجسيم لا ينهض به سوى الفكر؛ فهو بما يكتنزه من مُحرّكات وعي ونجاعة رؤية، يستطيع أن يستبطن الخلل والداء، ويملك القدرة على تصحيح المسار وتكوين الرأي الناضج والرؤى الملهمة القادرة على إحداث إصلاح جوهري يستأصل الداء. ويستنهض الفكر الرصين من خلال المعالجات العلمية والفكرية والفلسفية التي يتصدى لها صانعو الرأي والوعي من مثقفين ومفكرين جالوا بفكرهم العميق مناطق وتخوم الأفكار المرشدة والمصلحة والمؤهلة للعب دور ريادي يدفع بالإلهام والابتكار والخلق إلى آماد وآفاق رحبة يكون لها القدرة على صنع وعي مجتمعي عميق، ورسم استراتيجيات لخارطة طريق تصل بنا إلى ما نروم له من تطور فكري وعلمي وحضاري وإنساني، يكون قائداً لقفزات ووثبات عالية تضع بلادنا بما تملكه من موقع جيوسياسي مهم على عتبة الريادة العالمية التي نحن مؤهلون لها عن جدارة واستحقاق.وختتمت : من هنا فإن الآمال والطموحات تعلو، وسقف التوقعات يكبر ويتاخم السماء؛ ونحن نرى هذا التحفيز وهذا الاحتفاء بالفكر والثقافة؛ وما تنظيم "ملتقى صوب الملاحق الثقافية" الذي نظمته أكاديمية الشعر العربي بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة إلا دلالة رمزية على هذا الاحتفاء بالفكر ومنجزات العقل. فالملاحق التي تصدر عن الصحف المحلية أو المجلات على اختلاف أوقات صدورها هي الحاضن الأهم ومنطلق التغيير المنوط به بث هذا الفكر وصناعة الرأي الثقافي وصوغه وقيادته نحو آفاق إنسانية وثقافية تسهم في خلق وعي خلاق وحضاري، يخلق ويرسخ التنوير، ويسيّج المجتمع بكافة أطيافه، ويعزز منظومة القيم والجمال، ويكرس قيم التسامح والإيجابية والتصدي لغلواء الفكر المتشدد الكاره للحياة، في وقت نعيش في ظلال رؤية طموحة جعلت من جودة الحياة والثقافة نمط حياة.وقالت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها بعنوان ( قضايا اقتصادية ) : تولي المملكة حرصها الدائم على العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة، ومنه تعزيز التعاون الاقتصادي وتنميته من خلال العلاقات الثنائية، وعبر المؤسسات التنموية التابعة للجامعة العربية، لتحقيق كل ما فيه صالح المنظومة العربية، خاصة في ظل تحديات وأزمات عالمية كبيرة تلقي بتداعيات واضحة على الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية في العالم.وأضافت : هذا الاهتمام الكبير من المملكة يتجسد في الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لأعمال اجتماعات دورة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه المملكة ، وما أكد عليه محافظ “ساما” حول الموضوعات المهمة لهذه الدورة ، حول الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والعملات الرقمية للبنوك المركزية.وختتمت : لقد تناول الدكتور المبارك ، تطورات الاقتصاد السعودي ، وماحققه من معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، والتأكيد على أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة ، وهي نجاحات تعكس قوة اقتصاد المملكة وسياستها الاستشرافية، وحرصها على تعزيز العمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العربي.// انتهى //07:28ت م0009