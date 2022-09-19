لندن 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسارتفع سعر الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، ولاسيما البنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1677.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1686.50 دولار.وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.59 دولار للأوقية.// انتهى //08:18ت م0011