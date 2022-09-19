إسلام آباد 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في لندن بالملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.واهتمت بعزم رئيس الوزراء شهباز شريف على تقديم موقف باكستان بشأن تغير المناخ والتهديدات الخطيرة التي يواجهها العالم خلال مشاركته في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.وتناولت تحذير منظمة الصحة العالية من كارثة ثانية وشيكة في باكستان تتمثل في تفشي الأوبئة والأمراض، في أعقاب الفيضانات القاتلة التي شهدتها البلاد هذا الصيف.وأخبرت عن تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عملية ملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق المحاذية للحدود مع أفغانستان، خصوصاً في ظل تنامي خطر تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان بقوة 7.2 درجات ما أدى لإصدار تحذير من حدوث تسونامي.// انتهى //08:46ت م0012