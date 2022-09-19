تونس 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم حديثها عن القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد وما رافقه من جدل في الأوساط التونسية.وأوردت تأكيد سفير ألمانيا لدى ليبيا مِخائيل أونماخت خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الجهود الدولية لمساعدة ليبيا في استئناف عمليتها السياسية والانتخابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.وتحدثت صحف الاثنين في الشأن الدولي عن تشييع الجنازة الرسمية اليوم للملكة إليزالبيث الثانية حيث من المنتظر أن يشارك مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن في الحدث.// انتهى //09:21ت م0014