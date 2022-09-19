جازان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار وتكون سحب رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مدينة جيزان، و محافظات الحرث، والدائر، و الريث، والعارضة، و العيدابي، و فيفا، و هروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش، وفرسان، و مركز الفطيحة.وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساء.// انتهى //09:43ت م0016