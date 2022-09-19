الرباط 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيرأس الوفد المغربي إلى الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والعديد من المسؤولين.وتطرقت الصحف إلى أعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي التي افتتحت أمس بالقاهرة برئاسة المغرب، لبحث عدد من القضايا التي تواجه عالم العمل في الوطن العربي.وتناولت صحف الرباط التصعيد العسكري على الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان، والذي خلف مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.وتناقلت دعوة الأمم المتحدة لسلطات حركة طالبان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح المدارس للفتيات بعد إغلاقها منذ سنة.ولفتت صحف اليوم إلى تعرض تايوان يوم أمس، لزلزال بقوة 6,8 درجات على مقياس ريختر، ضرب جنوب شرق البلاد.// انتهى //10:36ت م0019