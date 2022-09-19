جيزان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسوظفت إدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تقنية الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الطلبة وتسجيلهم في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع2023" المسابقة العلمية التنافسية في مجال المشاريع والبحوث العلمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.وأسهمت التقنية الحديثة في تعزيز التواصل مع الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر برنامج "التواصل الذكي" دون تدخل بشري، حيث يستطيع البرنامج إرسال 14 ألف رسالة في اليوم الواحد، والتواصل مع كل طالب أو طالبه باسمه آليًا وتزويده بطريقة التسجيل والملفات الداعمة والمحفزة.ومكّن برنامج "التواصل الذكي" من تحقيق إدارة تعليم جازان المركز الأول في عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع2023"، من خلال تسجيل 7294 مشاركًا منهم 3477 طالبًا و3817 طالبة في 407 مدارس، فيما لا يزال التسجيل مستمرًا في إبداع 2023 حتى 27 سبتمبر الجاري.وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان عامر فلوس، أن برنامج "التواصل الذكي" سهّل من آلية تسجيل الطلاب والطالبات آليًا عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على قاعدة بيانات الطلاب والطالبات الموهوبين حيث تقلل هذه التجربة من نسبة التسجيل الوهمي وترفع نسبة الانتشار بين المدارس وتكون أهمية ذلك في المرحلة التالية للتسجيل وهي مرحلة التدريب على أدوات البحث العلمي وأخلاقياته والملكية الفكرية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا سعي الإدارة ليكون هذا العدد من الطلبة المشاركين هم القاعدة لبناء متين في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال للسنوات القادمة - بمشيئة الله -.بدورها بينت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم جازان عبير العمير، أن تعليم جازان يسعى لتحقيق التميز عبر دعم مواهب التعليم، وتحقيق الإنجازات العلمية، من خلال توفير البيئة التعليمية الجاذبة، وخلق تنافس تعليمي مميز، وتنمية قدرات الطلبة الإبداعية وزيادة دافعية التعليم لديهم، وتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين.// انتهى //10:38ت م0020