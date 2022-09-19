الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق19 سبتمبر 2022 م واسأكملت الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات "أيامى" تأهيل 127 مستفيدة عبر ست دورات تدريبية من خلال برنامج أهلني "جواز سفر للنجاح"بدعم من برنامج سند - محمد بن سلمان.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري أن "أهلني" برنامج تدريبي موجه لتطوير قدرات المستفيدات وفق مجموعة من المسارات المتوائمة مع سوق العمل، وبشهادات معتمدة, مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف أيضًا توفير الفرص الوظيفية للمستفيدات عبر مجالات عمل مناسبة بعد اجتياز الدورات التدريبية، ويستهدف توفير 90 وظيفة للخريجات.يذكر أن برامج جمعية أيامى التنموية تتمحور حول رفع المستوى المعرفي والمهاري للأرامل والمطلقات ومن في حكمهم.// انتهى //10:44ت م0022