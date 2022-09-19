مكة المكرمة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية والطبية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أكثر من ١٢٦ ألف حالة إسعافية.وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون أن الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 15 ألف 809 حالات حالة إسعافيه، فيما كان عدد الحالات المرضية 40 ألف 126 حالة مرضية وجاءت الحالات التي تعاني من أزمات تنفسية في المرتبة الثالثة على مستوى الحالات التي باشرتها الهيئة في المنطقة بإجمالي ١١٥٨٦ حالة, لافتاً النظر إلى أن الخدمة الإسعافية الطارئة يتم تقديمها من خلال كوادر متخصصة وآليات متقدمة مجهزة بأحدث التجهيزات التي تمكنها من مباشرة مختلف الحالات الإسعافية بكل احترافية التي تضمن بعد الله في المساعدة للحفاظ على أرواح الناس.وبين أن منطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها الإسعافية عبر ٩٨ مركزاً اسعافياً والمنتشرة في جميع محافظات المنطقة والمراكز والهجر وذلك من خلال الاتصال المباشر على غرفة العمليات ٩٩٧ أو من خلال تطبيق أسعفني الذي يسهل عملية الوصول لطالبي الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.// انتهى //10:52ت م0024